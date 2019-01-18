أول مرفأ بحريني للغاز المسال يستعد للاستيراد مع وصول وحدة عائمة للخليج

أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون أن أول وحدة بحرينية عائمة للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الخليج هذا الأسبوع مع استعداد البلاد لوارداتها الأولى من الغاز المسال هذا العام. وتشير البيانات إلى أن وحدة التخزين العائمة "بحرين سبيريت، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 173 ألف متر مكعب، راسية حاليا في الفجيرة، بعد أن وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث عشر من يناير كانون الثاني. ووفقا لموقع شركة البحرين للغاز المسال، فإنها حصلت على وحدة التخزين العائمة بموجب امتياز تأجير مدته 20 عاما. والبحرين للغاز المسال هي مطور مرفأ أكبر لاستقبال الغاز وإعادة تسييله في منشأة ميناء خليفة بن سلمان بمدينة الحد البحرينية. ولم ترد شركة البحرين للغاز المسال على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق.