أوبك تنشر حصص خفض الإنتاج لستة أشهر حتى يونيو

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة قائمة بالمستويات الجديدة لخفض إنتاج النفط من قبل أعضائها وكبار المنتجين الآخرين لستة أشهر حتى يونيو في إطار الاتفاق الذي أبرمته المنظمة في الآونة الأخيرة لخفض الإنتاج.

كما دعت المنظمة الدول المشاركة إلى مضاعفة جهود ضبط الإمدادات من أجل ضمان استمرار استقرار سوق النفط في عام 2019.

وفي النصف الأول من عام 2019، ستخفض أوبك ومنتجون آخرون كبار إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون برميل يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا.

وقالت المنظمة إن تعديلات الإنتاج ستخضع لمراقبة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عى أساس شهري.

أضافت أن اجتماع اللجنة المقبل سيُعقد في 18 مارس بمدينة باكو الأذربيجانية.