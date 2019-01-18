الدولار يتجه إلى أول ارتفاع أسبوعي خلال خمسة أسابيع

استقر الدولار في تعاملات اليوم الجمعة لكنه اتجه لتسجيل أول زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع بفعل تنامي المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية الأخرى الكبرى حول العالم على البدء في رفع أسعار الفائدة هذا العام، كما هو الحال مع البنك المركزي الأوروبي.

ومقابل سلة عملات مافسة، استقر الدولار على نطاق واسع، لكنه يتجه إلى الارتفاع 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر.

وتمكن الجنيه الاسترليني من الاحتفاظ بمعظم مكاسبه التي حققها في التعاملات الخارجية مقابل اليورو.

وسجل الاسترليني في أحدث قراءة انخفاضا نسبته 0.2 بالمئة إلى 87.90 بنس، وجرى تداوله بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 87.60 بنس. وتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من 15 شهرا.