الصين تعدل بياناتها بشأن النمو لـ 2017 إلى 6.8%

أفاد مكتب الاحصائيات الصيني الجمعة أن نسبة النمو الاقتصادي للعام 2017 بلغت 6,8 بدلا من 6,9 بالمئة كما أُعلن في السابق، في وقت تستعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لأداء يرجح أن يكون أسوأ في 2018.

وتم تعديل حجم إجمالي الناتج الداخلي في الصين من 82,7 ترليون ين (12,1 ترليون دولار) إلى 82,1 ترليون ين، وفق ما أفاد بيان للمكتب (إن بي إس) نُشر على موقعه الإلكتروني.

وأوضح مكتب الاحصاءات أن حساب إجمالي الناتج الداخلي يتم مرتين، الأولى في يناير من العام التالي قبل أن يتم التحقق النهائي من الرقم بعد عام من ذلك، حيث يكون الرقم الأخير مبنيا على "معلومات أساسية أشمل وأكثر مصداقية".

وأشار البيان إلى أن "نتيجة كل عملية حساب ستختلف إلى حد ما".

ولطالما شكك خبراء الاقتصاد في الصين وخارجها بالأرقام التي يعتقدون أنها غير واقعية حيث يشيرون إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لكل عام يتوافق على الدوام مع الأهداف التي تضعها بكين مسبقا بشكل يدعو للشك.

وقال مسؤولون حكوميون إنه كان من المتوقع أن تحقق الصين هدفها في النمو بنحو 6,5 بالمئة العام الماضي.

ويتوقع أن تصدر الصين الأرقام المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي للعام 2018 الاثنين في وقت أشارت إحصائيات صدرت مؤخرا إلى تباطؤ النمو.