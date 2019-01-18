ارتفاع التضخم في اليابان بنسبة 0.7% في ديسمبر

ذكر تقرير حكومي اليوم أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن المعدل تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغ 1% في أكتوبر.

وذكرت الوزارة إن تكلفة الكيروسين ارتفعت بنسبة 12.2% وارتفع سعر البنزين بنسبة 5%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، عند 101.4 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام .2015

وقالت الوزارة إن معدل عام 2018 ارتفع بنسبة 0.9% عن العام السابق ، مسجلا بذلك زيادة للعام الثاني على التوالي.

وفي أبريل 2013 ، أطلق بنك اليابان حملة للتيسير النقدي من أجل مكافحة الانكماش ودعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتحديد هدف التضخم بنسبة 2% في غضون عامين.

وفي أكتوبر، قام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي للربع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 0.9% خلال العام حتى مارس، مقابل زيادة 1.1% المقدرة في يوليو الماضي، وفقا للبنك.

وقال البنك إنه من غير المتوقع أن يصل المعدل إلى 2% حتى العام المالي .2020

ومن المقرر أن يقوم البنك بتحديث توقعاته الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل.