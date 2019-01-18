"واتساب" يقتحم مغارة مدفوعات الفيل الهندي بسلاح الجوال

بالنسبة لديبتي فارتاك البالغة من العمر 34 عاما، وهي خبازة منزلية في مومباي، فإن تطبيق واتساب هو أسرع طريقة لتلقي الطلبات من زبائنها، فهو الآن أسهل طريقة لتسلم المدفوعات.

منذ أيار (مايو) من العام الماضي، كانت فارتاك واحدة من ملايين الهنود الذين يختبرون وظيفة المدفوعات الجديدة في تطبيق الرسائل، الذي تملكه شركة فيسبوك.

كانت تدير في الأصل كثيرا من عملها عن طريق التطبيق، من خلال تبادل الفواتير والإيصالات وتأكيد المدفوعات مع الزبائن والموردين.

واحتفظت بتفاصيل المصرف الذي تتعامل معه، ووجدت أنها ببساطة تستطيع إرسال رسالة لأي شخص بالمبلغ الذي سيتم تحويله.

"واتساب باي" المتيسر من خلال نظام مدفوعات يو بي آي UPI الآمن للحكومة الهندية، يعمل على تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية للمستخدمين، في الوقت الحقيقي.

وقالت: "هذا أدى فعلا إلى خفض الاحتكاك. ما عليّ سوى الطلب من الأشخاص الإرسال عبر التطبيق، الأمر الذي هو أسهل بالنسبة لهم من إجراء تبادل نقدي دقيق، أيضا"، مضيفة أن نحو 15 في المائة من زبائنها كانوا يدفعون لها من خلال "واتساب" بشكل منتظم، وأنها تلقّت 25 ألف روبية "356 دولارا" من خلال المنصة خلال ستة أشهر.

بالنسبة لتطبيق واتساب وشركة فيسبوك، فإن تجربة المدفوعات في الهند هي الخطوة الأولى نحو الاستفادة من قناة بيانات جديدة ذات قيمة هائلة: كيف ينفق الناس أموالهم.

منذ أن بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة المدفوعات في شباط (فبراير) الماضي، جرت المعاملات بمتوسط مليون عملية في الشهر، وذلك وفقا لأشخاص مقربين من شركة المدفوعات الوطنية في الهند، وهي المنظمة التي تعمل في ظلها جميع شركات المدفوعات والتسويات. إدارة "واتساب" رفضت التعليق على الرقم.

واجهت الشركة رياحا معاكسة أثناء محاولتها توسيع الخدمة على الصعيد الوطني؛ حيث يطالب المنظمون بأن يتم تسيير معاملات بيانات المدفوعات في الهند، وليس على خوادم شركة فيسبوك في كاليفورنيا.

رغم عدد من الاجتماعات بين كريس دانيالز، الرئيس التنفيذي لتطبيق واتساب، ومحافظ البنك المركزي في الهند منذ أوائل 2018، إلا أن الرجلين يواجهان طريقا مسدودا استمر طوال العام.

حتى الآن تعد الهند أكبر سوق للتطبيق، بنحو 210 ملايين مستخدم شهريا، وعينت الشركة أبهيجيت بوز من "إيزيتاب" منصة مدفوعات في بنجالور، ليكون الرئيس الجديد لمنطقة الهند.

كما أعلنت منصب رئيس للسياسة والتخطيط لتسهيل العلاقات مع المحافظ المقبل للبنك المركزي الهندي.

أثناء فترة الجمود، أطلقت شركة جوجل خدمة مدفوعات بدورها، ونشرت شركة فيسبوك فكرة إطلاق مدفوعات "واتساب" في أمريكا اللاتينية، خاصة في البرازيل، ثاني أكبر سوق للتطبيق.

قال أحد الأشخاص المقربين من "واتساب": "أعتقد أنه لا ضير من القول إن من المهم جدا بالنسبة لنا إطلاق المدفوعات في الهند".

الفرصة الاقتصادية للمدفوعات عبر الهاتف الخلوي في الهند كبيرة: هناك أكثر من مليار مستخدم للهاتف الخلوي في البلاد، وسوق مدفوعات رقمية بدفع من الهاتف الخلوي، سترتفع إلى تريليون دولار بحلول 2023، وفقا لتقرير أصدره بنك كريدي سويس.

عندما أزال ناريندرا مودي رئيس الوزراء 86 في المائة من النقود الورقية المتداولة في الهند في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2016، فقد كانت "باي تم" Paytm الشركة الهندية المختصة بالمحافظ على الجوال، فهي واحدة من أكبر الفائزين.

أضافت الشركة 20 مليون مستخدم في غضون خمسة أسابيع بعد الإعلان الصاعق.

بعد شهر واحد كان مودي يحث المواطنين على استخدام نظام يو بي آي UPI – وهو نظام مدفوعات رائد كان يشكل تهديدا لشركة باي تم Paytm. التكنولوجيا، التي أنشأتها شركة المدفوعات الوطنية في الهند، وهي مشروع مشترك بين المصارف الهندية، أدت بشكل كبير إلى خفض الحواجز أمام دخول مطوري تطبيقات المدفوعات.

كما أزال أيضا حاجة المستهلكين إلى الاحتفاظ بالمال في محفظة افتراضية منفصلة، كما هي الحال مع خدمة شركة باي تام Paytm الرئيسة أو مع شركة على باي Alipay ووي تشات باي WeChat Pay في الصين.

كانت "جوجل" أول شركة أجنبية كبيرة تقفز إلى منصة يو بي آي UPI، من خلال إطلاق تطبيق مدفوعات تيز Tez في أيلول (سبتمبر) من 2017. وتدّعي أنها جمعت 16 مليون مستخدم، ما يساعد على تحفيز النمو السريع في معاملات نظام يو بي آي UPI، التي وصلت إلى 2.8 مليار دولار في شباط (فبراير) الماضي – مقارنة بـ534 مليون دولار باستخدام المحفظة الافتراضية لشركة باي تم Paytm وغيرها من وسائل المدفوعات المسبقة.

يقول المحللون إن "واتساب" ستشكل تهديدا أكبر لشركة باي تم Paytm وغيرها من الشركات التي تدخل أعمال المدفوعات.

قال رام راستوجي، مهندس نظام يو بي آي UPI في الهند، والموظف السابق في شركة المدفوعات الوطنية في الهند: "بناء على معرفتي بنظام المدفوعات في الهند على مدى الأعوام العشرة الماضية، فإن تطبيق واتساب باي سينتشر بشكل كبير للغاية".

"يريد الهنود شيئا اعتادوا عليه، بلغة أخرى يستطيعون قراءتها والكتابة بها. رغبة تطبيق واتساب في توفير الخدمات بنحو 13 لغة رئيسة في الهند، يمكن أن تلعب دورا حيويا في نقل رقمنة المدفوعات حتى إلى القرى".

في الشهر الماضي، عمل نظام يو بي آي UPI على تسهيل 520 مليون معاملة، وهو رقم ينمو 10 في المائة شهريا.

قال راستوجي: "في غضون ستة أشهر من الإطلاق الكامل، تستطيع "واتساب" بسهولة الوصول إلى ما يراوح بين 100 مليون و150 مليون معاملة شهريا، وهو معدل مماثل لما شهدته شركة جوجل هنا". متوسط قيمة كل معاملة عبر نظام يو بي آي UPI يبلغ ألف روبية، ويمكن أن يصل في مجموعه إلى 150 مليون روبية "مليارا دولار" تتدفق عبر "واتساب" شهريا.

وقد أصرت الشركة على أنه ليست لديها خطط لأخذ حصة من المعاملات من المصارف، لكن كل مصرف متصل بالتطبيق عبر نظام يو بي آي UPI ملزم بدفع رسوم ثابتة تراوح بين 0.5 روبية و1.5 روبية، لكل معاملة مقابل معاملة النظير إلى النظير، وفقا لقواعد نظام يو بي آي UPI.

قال راستوجي: "وجود 200 مليون شخص لديهم اتصالات بـ"واتساب" يعني أن مجرد إجراء معاملة واحدة في اليوم سيمنحهم 100 مليون روبية يوميا. الأمر الآخر هو أنه بمجرد القيام بهذا الحجم من المعاملات، يمكنك البدء في تحليل المعاملات. هذه هي الفرصة الكبيرة".

وقال محللون إن هذا الصندوق الكبير من بيانات المدفوعات يمكن أن يساعد شركتي فيسبوك وواتساب على زيادة الرسوم التي يتم فرضها على المعلنين.

ديفيد بيرش، مدير الشركة الاستشارية للمدفوعات هايبريون Hyperion، ومحلل الأموال الرقمية قال: "إذا رأوا لمن تدفع، فهذا يساعدهم على استهداف إعلاناتك، الأمر الذي يجعلك أكثر قيمة بالنسبة للمعلنين".

"إذا تمكنت شركة واتساب من رؤية أنك تدفع لصالة ألعاب رياضية مرة واحدة في الشهر، يمكن استخدام تلك البيانات من قبل شركة فيسبوك لاستهدافك عبر منصاتها الأخرى. وأيضا، حين أرى أنك تنفق كثيرا، يمكنني البدء باستهدافك برسائل مباشرة من الخدمات المالية، الأمر الذي يجعلك أكثر قيمة، أيضا".

الشركات التي لديها كميات كبيرة من بيانات المعاملات للمستخدمين يمكنها أيضا أن تبدأ في تقديم خدمات جانبية.

قال مارك تلوسز، الرئيس التنفيذي لشركة مانجروف كابيتال بارتنرز، وهي شركة لرأس المال المغامر مقرها في لوكسمبورج: "تستطيع الشركات أن تجعل الخدمات الأساسية مثل تحويل الأموال دوليا مجانية لمدة يوم واحد، كطريقة لزيادة الولاء والوصول باستمرار إلى مزيد من البيانات".

على مدى السنة الماضية، بدأت شركة فيسبوك بقوة في تسييل تطبيقاتها للدردشة، مثل الماسنجر، من خلال الإعلانات. كما أنها تبيع الوصول إلى واجهتها البينية إلى علامات تجارية كبيرة على "فيسبوك ماسنجر" وعلى "واتساب"، التي استحوذت عليها مقابل 21.8 مليار دولار عام 2014.

في الهند، تفرض "واتساب" منذ الآن رسوما على الشركات الكبيرة، مثل خطوط الطيران ومواقع التجارة الإلكترونية بنسبة ثابتة تقع بين 0.5 سنت وتسعة سنتات أمريكية مقابل كل رسالة، وعلاوة على الرسائل النصية القصيرة، مقابل اتصال هذه الشركات بالزبائن عبر تطبيق واتساب.

رغم أن "واتساب باي" يصوّر على أنه نظام مدفوعات من النظير إلى النظير، إلا أن أكثر من 80 في المائة من الشركات الصغيرة في الهند والبرازيل تقول إنها تستخدمه منذ فترة.

الخطوة المقبلة البدهية هي تسهيل مدفوعات التجزئة عبر التطبيق، بحسب ما أقر مصدر مقرب من "واتساب".

قالت آن ييه من "واتساب": "هناك الآن نحو مليون شخص يختبرون مدفوعات تطبيق واتساب في الهند. رد الفعل والتعليقات إيجابية للغاية، والناس يتمتعون بسهولة ويسر إرسال المال بالقدر نفسه من البساطة والأمان الذي يجدونه عند إرسال الرسائل. نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الهندية ومع شركة المدفوعات الوطنية في الهند، إضافة إلى عدد من المصارف، بما في ذلك شركات تزويد خدمة مدفوعاتنا، لمساندة الاقتصاد الرقمي في الهند".