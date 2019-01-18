نتائج «المصارف» تربك الأسهم العالمية .. و«الأوروبية» تهبط بفعل خلافات «هواوي»

تراجعت الأسهم العالمية أمس، بضغوط من قطاع المصارف، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية بعد نتائج ضعيفة من بنك مورجان ستاني، بينما هبطت الأسهم الأوروبية بعد تحذير سوسيتيه جنرال من أن الأوضاع السوقية الصعبة ستؤثر سلبا في نتائج أعماله الفصلية، وفي طوكيو نزل مؤشر نيكي مبددا مكاسب حققها مع توخي المستثمرين الحذر بشأن آفاق الأصول العالية المخاطر في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتوترات الحرب التجارية.

ووفقا لـ "رويترز" انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح، متراجعة من أعلى مستوياتها في شهر، متأثرة بخسائر لأسهم القطاع المالي بعد نتائج ضعيفة من بنك مورجان ستاني وتضرر أسهم شركات الطاقة من هبوط في أسعار النفط. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 60.07 نقطة، أو 0.25 في المائة، إلى 24147.09 نقطة، بينما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.82 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 2609.28 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 24.56 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 7010.13 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بقيادة البنوك، بعد أن حذر سوسيتيه جنرال من أن الأوضاع السوقية الصعبة ستؤثر سلبا في نتائج أعماله الفصلية، في حين تعرضت السوق لضغوط جراء المخاوف التجارية التي أحيتها خلافات جديدة بشأن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي". وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، مع انخفاض معظم القطاعات، في حين هبط مؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1 في المائة وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.

وقدم عدد من المشرعين الأمريكيين الأربعاء اقتراحات بمشروع قانون لحظر بيع الرقائق الأمريكية إلى "هواوي" وشركات صينية أخرى، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة يحققون في مزاعم بأن "هواوي" سرقت أسرارا تجارية.

وتصدر قطاع السيارات، الشديد التأثر بالتجارة، قائمة القطاعات الخاسرة في التعاملات المبكرة، لينخفض مؤشر القطاع 1.6 في المائة، كما تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط ليهبط مؤشره 0.6 في المائة، مع انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن توقعت تايوان لأشباه الموصلات تراجع إيراداتها بأكبر وتيرة في عشر سنوات.

وفي القطاع المصرفي، تصدر سوسيتيه جنرال قائمة الأسهم الخاسرة، إذ هبطت أسهمه 4.3 في المائة. وقال البنك الفرنسي إن نتائج أعماله خلال الربع الأخير من العام الماضي ستتأثر بأوضاع السوق الصعبة وأثر بعض عمليات بيع الأصول. وفي طوكيو نزل مؤشر نيكي الياباني، مبددا مكاسب حققها في وقت سابق، مع توخي المستثمرين الحذر بشأن آفاق الأصول العالية المخاطر في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وتوترات الحرب التجارية.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.2 في المائة إلى 20402.27 نقطة. وبدعم من صعود "وول ستريت" الليلة الماضية، ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات 0.7 في المائة إلى 20571.75 نقطة، بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي لامسه في منتصف الأسبوع.

وصعد نيكي نحو 8 في المائة من أدنى مستوى في ثمانية أشهر في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، حين أثر عزوف كبير عن المخاطر على الأسواق العالمية.

وفي حين ساعد انتعاش الأسهم الأمريكية هذا الشهر السوق اليابانية على استعادة بعض المكاسب، يقول محللون إنه لا توجد محفزات كبيرة تدفعها إلى مواصلة الصعود. من جانب آخر، تمكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا من الاحتفاظ بمكاسبه لينهي الجلسة مرتفعا 0.35 في المائة عند 1543.20 نقطة. ويقول متعاملون إن "توبكس" ارتفع في ظل تكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيدرس في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل تغيير تركيبة مشترياته من صناديق المؤشرات المتداولة مع التركيز بشكل أكبر على مؤشر توبكس المرتبط بمؤشر نيكي.

واقتفت البنوك والشركات المالية الأخرى أثر المكاسب التي حققتها نظيرتها الأمريكية.

وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.9 في المائة وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي "يو.إف.جيه" المالية 0.8 في المائة وارتفع سهم "بنك شينسي" 1 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات السيارات بعد أن قال سناتور جمهوري للصحافيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يميل" للمضي قدما في فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.

وتراجع سهم "تويوتا موتور" 0.8 في المائة وانخفض سهم "هوندا موتور" 0.1 في المائة فيما أغلق سهم "نيسان موتور" على ارتفاع محدود نسبته 0.1 في المائة.