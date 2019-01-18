الأسهم المحلية تلامس مستويات أغسطس 2015

تخطت القيمة السوقية للأسهم السعودية تريليوني ريال بعدما ارتفع المؤشر بنحو 41 نقطة بنسبة 0.49 في المائة، وأغلق عند 8448 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من قطاعي المصارف والمواد الأساسية. وتعد السوق عند مستويات مرتفعة حيث أصبحت قريبة من مستويات آب (أغسطس) 2015، وللحفاظ على المستويات الحالية وتحقيق مزيد من الارتفاع يجب ظهور نتائج مالية سنوية إيجابية تفوق التوقعات وذلك نظرا لاستباق السوق للنتائج بالارتفاع، ما يعني تحقيق نمو أقل من المتوقع سيبقي مكررات الربحية مرتفعة، ما يشكل تحديا على السوق في الحفاظ على وتيرة النمو. وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 8500 نقطة بينما الدعم 8350 نقطة.



أداء المؤشر العام



افتتح المؤشر العام عند 8406 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8448 نقطة رابحا 0.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8380 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8448 نقطة رابحا 41 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وتراجعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 569 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المائة بنحو 30 مليون سهم متداول لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات تراجعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 108 آلاف صفقة.

أداء القطاعات



تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 2 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 738 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 693 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 229 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "أسمنت ينبع" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 35.30 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 12.14 ريال. تصدر المتراجعة "بروج للتأمين" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 23.24 ريال، يليه "التأمين العربية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 15.70 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 231 مليون ريال يليه "سابك" بقيمة 179 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 6 في المائة بقيمة 168 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية