تحقيق أمريكي وشيك ضد سرقة "هواوي" الصينية أسرارا تجارية

أفاد تقرير أمس أن السلطات الأمريكية باتت في مراحل متقدمة لفتح تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه اتهام إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وبحسب "الفرنسية"، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزارة العدل الأمريكية تنظر في ادعاءات بسرقة "هواوي" أسرارا تجارية من شركائها الأمريكيين، ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي-موبايل.

وستزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد إلقاء القبض في كندا على مينج وانتشو المديرة المالية لـ "هواوي" بناء على مذكرة أمريكية.

كما أثارت قضية مينج التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توترا في العلاقات بين الصين وكندا.

واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينج وحكمت على ثالث بالاعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا.

وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة، بسبب شكوك حول روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية.

وخرج رين تشينجفاي مؤسس "هواوي" من الظل الثلاثاء لينفي في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عدة، تورط شركته العملاقة في أعمال تجسس لمصلحة الحكومة الصينية.

تأتي هذه المشاحنات على خلفية جهود الرئيس دونالد ترمب زيادة التصنيع على الأراضي الأمريكية، وفرض رسوم عالية على البضائع الصينية بسبب ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.

وتقدم مشرعون أمريكيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأمريكية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير أو العقوبات الأمريكية، في استهداف لشركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين.

وقال توم كوتون السيناتور الجمهوري أحد رعاة مشروع القانون "هواوي" هي ذراع لجمع المعلومات في الحزب الشيوعي الصيني، ومؤسسها ورئيسها كان مهندسا لجيش التحرير الشعبي".

ويرى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن أن "هواوي" و"زد تي إي" وجهان لعملة واحدة. "الشركتان انتهكتا القوانين الأمريكية بشكل متكرر وتمثلان خطرا كبيرا على الأمن القومي الأمريكي، وتجب محاسبتهما".

والعام الماضي توصل ترمب إلى اتفاق مع "زد تي إي" يخفف بموجبه الغرامات المالية الكبيرة المفروضة عليها بسبب مساعدتها إيران وكوريا الشمالية على تجنب العقوبات الأمريكية، وذلك عقب مناشدة من الرئيس الصيني شي جين بينج للمساعدة على إنقاذ الوظائف الصينية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن كبير المفاوضين في شؤون التجارة سيتوجه إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات في نهاية كانون الثاني (يناير) في مؤشر إلى بعض التطور في هذا الملف.

تأتي الزيارة التي سيقوم بها ليو هي نائب رئيس الحكومة في 30 و31 كانون الثاني (يناير)، قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في النزاع التجاري بين البلدين.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد هدنة الأشهر الثلاثة التي حددها الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب، فقد وعد هذا الأخير بفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على منتجات صينية.

وقال جاو فينج الناطق باسم وزارة التجارة الصينية "إن نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأمريكيين سيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية، ويعملون معا للدفع قدما باتجاه تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان في الأول من كانون الأول (ديسمبر)".

وكان مفاوضون صينيون وأمريكيون برتبة أدنى التقوا في وقت سابق خلال الشهر الجاري في بكين، لكن زيارة ليو هي تبدو محفوفة بالمخاطر، بعد إعلان الصحافة عن مخاوف جديدة في الأفق في الولايات المتحدة بشأن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية "إن ليو هي يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري".

وإلى حين التوصل إلى اتفاق شامل مع بكين، وافق ترمب على تعليق حتى الثاني من آذار (مارس) رفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المائة على سلسلة منتجات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة.

وإضافة إلى اختلال الميزان التجاري المزمن، يتهم البيت الأبيض الحكومة الصينية بوضع صعوبات أمام الوصول إلى أسواقها أو بممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة "نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وانتهاك حق الملكية الفكرية".

وأعلنت الجمارك الصينية أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة سجل رقما قياسيا في عام 2018 مع ارتفاعه بنسبة 17.2 في المائة، مسجلا 323.32 مليار دولار مقارنة بـ 276 مليار دولار عام 2017.

إلا أن الصادرات الصينية إلى الأراضي الأمريكية تراجعت في كانون الأول (ديسمبر)، في مؤشر إلى أن التدابير التي اتخذتها إدارة ترمب بدأت تظهر.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت بكين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

وسيتعين على الصين التي تخوض هذه الحرب التجارية، مواجهة تباطؤ اقتصادي، فقد تراجعت مبيعات السيارات 2018 للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

وتباطأت زيادة الأسعار عند الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر)، وبلغت أدنى مستوياتها خلال عامين.

وستعلن الحكومة الصينية الإثنين المقبل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، والهدف الرسمي هو "نحو 6.5 في المائة، وسيسجل هذا المعدل انخفاضا مقابل 6.9 في المائة في عام 2017 وسيكون الأدنى منذ قرابة 30 عاما.