بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي يدرس إغلاق وحدة تداول العقارات

قالت مصادر مطلعة إن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي تدرس إغلاق وحدة تداول الأصول العقارية التابعة له، بعد أسبوع من إعلان بنك "بي.إن.بي باريبا" المنافس خطوة مماثلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مسؤولي "سوسيتيه جنرال" يدرسون مستقبل شركة "ديكارت تريدنج" لتداول العقارات التابعة للبنك، والتي تقوم بمراهنات عالية المخاطر بأموال عملائها.

وقالت المصادر إن البنك قد يقرر إغلاق الشركة نظرا لمعاناتها في تحقيق أرباح. وكان البنك قد أغلق فرع الشركة في هونج كونج بنهاية .2018

وفي حين رفضت متحدثة باسم البنك التعليق على هذه الأنباء لوكالة بلومبرج، فإن البنك نشر تقريرا اليوم الخميس عن تراجع إيرادات نشاط التداول للبنك بنسبة 20% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر ثالث أكبر بنك في فرنسا أن الظروف "الصعبة" أدت إلى تراجع إيرادات وحداته السوقية بنسبة 10% تقريبا، وهو ما أدى إلى تراجع سعر سهم البنك بنسبة 4ر5% في تعاملات اليوم.

