أوبك ترى أن سوق النفط لا تزال تواجه صعوبات وتسعى لتفادي تخمة جديدة

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك لرويترز اليوم إن المنظمة تسعى لتفادي زيادة مخزونات النفط فوق متوسط خمس سنوات من خلال اتفاق جديد مع شركاء غير أعضاء في أوبك لكبح الإمدادات في 2019. وأضاف باركيندو أنه يأمل بأن يظل الطلب على النفط قويا في 2019، وأن يلتزم تحالف المنتجين المعروف بأوبك+ بتعهداته. وقالت أوبك على موقعها الالكتروني اليوم إن المنظمة وحلفاءها سيجتمعان في 17 و18 أبريل في فيينا لمراجعة اتفاقهما لخفض إمدادات النفط، مؤكدة بذلك موعدا قدمه مصدر في وقت سابق.