السعودية تخسر من قطر بهدفين مقابل لاشيء

فازت قطر على السعودية بهدفين لتحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم اليوم وتصبح على موعد مع قمة عربية جديدة أمام العراق في دور الستة عشر. ووضع المعز علي قطر في المقدمة في نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 80 ليعزز انفراده بصدارة هدافي المسابقة برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات.

