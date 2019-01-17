البرلمان البريطاني يصوت مجددا في 29 يناير على اتفاق"بريكست"

تعتزم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي،اجراء تصويت جديد في 29 كانون ثان/يناير الجاري على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما تلقت هزيمة ساحقة في التصويت الأول الذي جرى أول أمس الثلاثاء .

وصرحت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة فى مجلس العموم البريطانى اليوم الخميس ، بأن التصويت سيُجرى بعد نقاش حول "الخطوات التالية" التي ستتخذها الحكومة بشأن اتفاق الخروج من التكتل الأوروبي.

وقالت، أمام البرلمان، إنه "سيتم تقديم بيان ومقترح بشأن الخطوات الحكومية التالية الاثنين القادم"، مضيفة أن "نقاشا مستفيضا ليوم كامل" بشأن المقترح سيجرى في التاسع والعشرين من كانون ثان/يناير.

كانت ماي خسرت أمس الأول الثلاثاء تصويتا على الاتفاق الذي كانت توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج، وذلك بفارق قياسي بلغ 230 صوتا، وذلك بعدمت اتحد مؤيدو الاتحاد الأوروبي ومؤيدو الخروج منه، داخل حزب المحافظين، مع نواب المعارضة في التصويت ضد الاتفاق.

وتعهدت ماي بالعمل من أجل التوصل إلى "إجماع" في البرلمان، من خلال عقد اجتماعات مع نواب حزبها "المحافظين" وأحزاب المعارضة.

وقالت، بعد نجاتها الليلة الماضية من تصويت بحجب الثقة في البرلمان، :"لن تكون مهمة سهلة، إلا أن نواب البرلمان يعرفون أن عليهم واجب التصرف وفقا للمصلحة الوطنية، والتوصل لإجماع، والانتهاء من هذا الأمر".