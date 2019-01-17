سامبا ينهي معاناة 1000 مواطنا ومواطنة بتقديم 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل

قدّمت مجموعة سامبا المالية وتحت مظلة مبادرتها المجتمعية للإسكان الخيري والتي تستهدف تقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل للأسر المحتاجة في المملكة، 100 فيلا سكنية جديدة جاهزة للسكن الفوري وكاملة التأثيث، تمثل الدفعة الرابعة من المبادرة حيث فاقت المساحة إجمالية للوحدات المقدمة 100.000 م2، أسهمت في توفير السكن الكريم لنحو 2600 مواطناً ومواطنة، وأنهت مشوار معاناتهم في البحث عن الاستقرار المعيشي.

جاء ذلك خلال حفل خاص أقامته المجموعة مساء الأربعاء الماضي بفندق الفيصلية لتوزيع مفاتيح الفلل على الأسر المستفيدة، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وسعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، وسعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية الأستاذة رانيا نشار، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، إلى جانب مشاركة مجموعة من أرباب الأسر المستفيدة.

وتمثل الدفعة الجديدة من الفلل السكنية والتي تستهدف إيواء 1000 مواطناً ومواطنة، الدفعة الرابعة للمبادرة، التي يتحمل سامبا تكاليفها بالكامل ضمن أكبر مبادرة مجتمعية سكنية يتبناها القطاع الخاص، ويجرى توزيعها على الفئات المستحقة من خلال وزارة الإسكان وعبر اتفاقية تعاون بين الجانبين، حيث تقوم الوزارة باختيار الأسر المستفيدة من وحدات المبادرة من بين قوائم المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على السكن الكريم، مع مراعاة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم ذوي شهداء الواجب، وكذبك عدالة التوزيع الجغرافي لتشمل مختلف مدن ومناطق المملكة.

ويأتي تسليم الدفعة الرابعة من وحدات المبادرة والتي جرى تخصيصها للأسر المتعففة في خمسة مدن هي القنفذة والنبهانية وطريف ورفحاء وثادق، بعد مرور أقل من 8 شهور على توزيع 100 فيلا سكنية مماثلة تمثل وحدات الدفعة الثالثة، وشملت 8 مناطق ومحافظات، حيث تم تسليم مفاتيحها على الأسر المستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.

وبدأ حفل توزيع مفاتيح الفلل السكنية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم. ثم ألقى سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس مجموعة سامبا المالية كلمة أكد فيها على أن سامبا أخذ على عاتقه مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم، فمسك بزمام المبادرة وسعى إلى الأخذ بأيدي 500 أسرة أملاً في تغيير واقعهم المعيشي، ووضع حد لعناء طال انتظاره، فكان أن أعلنت المجموعة عن تكفّلها بتقديم 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل يتم توزيعها مجاناً على ذوي الأسر العفيفة في كافة أنحاء المملكة، موضحاً أنه قد تم خلال الفترة الماضية توزيع ثلاث دفعات حققت الاستقرار المعيشي لنحو 1600 مواطناً ومواطنة، وباتت نفوسهم آمنة مستقرة.

وأضاف العيسى أن سامبا يعود اليوم وفي جعبته دفعة رابعة من دفعات المبادرة، تتضمن توزيع 100 فيلا سكنية مؤثثة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري وللتوزيع ضمن 5 مجمعات سكنية يبلغ إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع في أربعة مناطق من المملكة هي: الرياض، مكة المكرمة، القصيم والحدود الشمالية، وليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين إلى 2600 مواطن ومواطنة ثم قدم شكره للحضور ودعا بداوم الخير والعطاء للوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

ثم ألقى معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان كلمة قال فيها أن مبادرة سامبا للإسكان الخيري تعكس روح التعاون المثمر والتكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعدّ متطلباً رئيساً من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة التي تقع مسؤوليتها على كافة الأطراف في مملكتنا العزيزة. لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتطلع إلى المبادرة على اعتبارها قيمة مُضافة للجهود المتراكمة التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطن، وفق ما يتطلع إليه.

وشدد الحقيل على أن القطاع المصرفي السعودي وبما يتفّرع عنه من بنوك وطنية وفي مقدمتها مجموعة سامبا المالية وبإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، كان الشريك الاستراتيجي السبّاق وإحدى الأذرع المتينة الداعمة لوزارة الإسكان في تنفيذ حزمة برامجها ومبادراتها الموجهة لتسريع خطوات تمكين المواطنين من امتلاك السكن، وتوسيع قاعدة ملاك المساكن.

من ناحيته قال معالي الدكتور أحمد بن الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن مبادرة سامبا تعد أنموذجاً حياً على عمق انتماء مؤسساتنا المصرفية، والتزامها الوثيق بمسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان على الدوام عنواناً رئيساً من عناوين دورها التنموي المتكامل في خدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، معتبراً أن المبادرة تعيد للأذهان الأثر الفاعل الذي أحدثته البنوك السعودية خلال مسيرتها العريقة في تحفيز التنمية المحلية على أكثر من صعيد، ويؤكد على أن القطاع المصرفي السعودي ومن خلال مبادراته ونشاطاته كان على الدوام البار لوطنه وقيادته الحكيمة ولابناء وطنه على امتداد بلادنا العزيزة.

ثم ألقت الأستاذة رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية كلمة خلال الحفل اعتبرت فيها أن مبادرة سامبا ما كان لها أن ترى النور لولا تكاتف الجهود بين كافة الأطراف في سبيل إنجازها على هذا النحو، مقدمة الشكر إلى كل من ساهم في إنجاحها ورعايتها وفي مقدمة هؤلاء وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي وفريق العمل لدى سامبا ومجلس إدارته، موضحة أن مبادرة سامبا هي امتداد لسلسلة طويلة من المبادرات والبرامج التنموية التي قدمها سامبا خلال مسيرته بما في ذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية، وبرامج التوعية الصحية والبيئية، وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الأمن السيبراني، والوعي والتخطيط المالي وتأهيل الشباب السعودي.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي تناول أبعاد مبادرة سامبا، والمواصفات الفنية للوحدات السكنية، التي جرى تصميمها وفقاً لأعلى المعايير، وبمساحة 500 م2 للفيلا الواحدة، وتتكون من 3 غرف نوم، ومجلس، وصالتي معيشة، وغرفة طعام وملحقاتها. وقام بعد ذلك كل من وزير الإسكان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية بتوزيع مفاتيح الفلل السكنية على الأسر المستفيدة من المبادرة. وفي ختام الحفل تشارك الجميع في التقاط الصور التذكارية وتناول طعام العشاء.