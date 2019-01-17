"العمل" توقع المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة من كينيا

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في كينيا المحضر النهائي لبدء استقدام العمالة المنزلية من نيروبي انطلاقا من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وذلك سعيا من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.

ووقع المحضر فيصل العتيبي مدير عام العلاقات الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وايكو باتاني وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني وذلك بحضور محمد خياط سفير السعودية لدى كينيا. وتأتي الاتفاقية لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

ونصت الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون من بينها : توظيف العمالة المنزلية الكينية وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. وتضمنت الاتفاقية لزوم أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.