فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر. وأوضح الدكتور سند الحربي مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميا وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة. من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.
- السعودية تحظر استيراد البصل من مصر بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات
- مصر تعيد فتح 3 موانئ بعد تحسن الأحوال الجوية
- "جازادكو" تبيع مبنى تجاري مكتبي في الرياض لأطراف ذات علاقة بأكثر من 33 مليون ريال
- بنك الجزيرة : انتخاب القصبي رئيسا لمجلس الإدارة .. والحوشان عضوا منتدبا
- الأسهم السعودية تنهي تداولاتها مرتفعة 41 نقطة بتداولات 2.6 مليار ريال
- السعودية تسهم بـ 32.3 % من انتاج "أوبك" في 2018
- رويترز : أرامكو تختار سوميتومو وبنك الرياض للمشورة في تمويل مشروع أميرال
أخبار اقتصادية- محلية
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- "العمل": تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- سيارة كهربائية بقوة ألف حصان تخطف الأنظار في «مبادرة الاستثمار»
- 23 يوما تفصل المزارعين عن تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف
- أول مشاريع «الترفيه السعودية».. مجمع في الرياض على مساحة 100 ألف متر مربع
- اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل
- استقدام أكثر من 8 آلاف عاملة منزلية إندونيسية كدفعة أولى
- دراسة إضافة العسكريين المتقاعدين في مبادرة القروض السكنية
- مشروع حكومي لإعادة تصميم قطاع التجزئة في السعودية
أضف تعليق