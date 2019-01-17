السعودية تحظر استيراد البصل من مصر بسبب تلوثه بمتبقيات المبيدات

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر. وأوضح الدكتور سند الحربي مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميا وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة. من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.