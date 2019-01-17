بنك الجزيرة : انتخاب القصبي رئيسا لمجلس الإدارة .. والحوشان عضوا منتدبا

أعلن بنك الجزيرة استلام خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد الأحد الماضي بإنتخاب طارق القصبي رئيسا للمجلس وعبدالمجيد السلطان نائبا لرئيس المجلس ونبيل الحوشان عضوا منتدباَ عن المجلس.

وقام المجلس بتشكيل لجانه الرئيسة المنبثقة عنه ضمن الدورة الحالية على النحو التالي:

(1) اللجنة التنفيذية:

- طارق عثمان عبد الله القصبــي. رئيس اللجنة ( عضو غير تنفيذي)

- عبدالمجيد ابراهيم السلطان . عضواً ( عضو غير تنفيذي)

- نبيل داود سليمان الحوشــــــان. عضواً ( عضو تنفيذي )

- إبراهيم عبد الله راشد الحديثـي . عضواً ( عضو غير تنفيذي)

- عادل سعود عبد الحميد دهلــــوي. عضواً ( عضو مستقل)

(2) لجنة المراجعة:

- عادل سعود دهلوي . رئيس اللحنة ( عضو مستقل)

- فواز محمد الفواز. عضواً ( عضو من خارج المجلس )

- طه محمد أزهري . عضواً ( عضو من خارج المجلس)

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عبد الله صالح رشيد الرشـــيد. رئيس اللجنة ( عضو مستقل)

- إبراهيم عبد العزيز محمد الشــــايع. عضواَ ( عضو مستقل)

- عبد الكريم إبراهيم المعيــــوف. عضواً ( عضو مستقل)

(4) لجنة إدارة المخاطر:

- عبد الله صالح رشيد الرشـــيد. رئيس اللجنة ( عضو مستقل)

- تركي عبد الله عبد الرحمن الفـــوزان. عضواً ( عضو غير تنفيذي)

- إبراهيم عبد العزيز محمد الشــــايع. عضواَ ( عضو مستقل)

(5) لجنة الحوكمة :

- إبراهيم عبد الله راشد الحديثـي . رئيس اللجنة ( عضو غير تنفيذي)

- عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم المعيــــوف. عضواً ( عضو مستقل)

- إضافة الى عضو خارجي يتم إختياره لاحقاً

(6) اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة:

- عبدالمجيد ابراهيم السلطان . رئيس اللجنة ( عضو غير تنفيذي)

- عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق. عضواً ( عضو من خارج المجلس)

- فهد علىي العليان. عضواً.

ويأتي هذا إشارةً الى إعلان بنك الجزيرة المنشور بتاريخ 1440/04/13 هـ الموافق 2018/12/20 م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية السابعة و الخمسون ( الاجتماع الأول ) والذي تم الإعلان فيه عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت من 2019/01/01 م و لمدة ثلاث سنوات من قبل اجتماع الجمعية الغير عادية المنعقد في يوم الأربعاء 12 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م.