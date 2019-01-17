كبير المفاوضين الصينيين للتجارة سيزور واشنطن في يناير

أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أن كبير المفاوضين الصنيين للتجارة ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق من يناير، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها بكين وواشنطن لوقف تبادل فرض الرسوم الجمركية في مارس.

وقال غاو فينغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأميركيين "سيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية ويعملون معا للدفاع قدما باتجاه الاتفاق" الذي توصل إليه الرئيسان شي جينبينغ ودونالد ترمب في الأول من ديسمبر.