"الدريس" توزع أرباح نقدية على المساهمين عن 2018

قرر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، توزيع 50,000,000 ريال أرباح نقدية على المساهمين عن 2018، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم، لتصبح حصة السهم من التوزيع ريالا واحدا، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأعلنت الشركة عن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما أعلنت الشركة النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018-12-31، حيث حققت أرباح 212 مليون ريال بارتفاع 15.9%، مقارنة بـ 182 مليون ريال أرباح حققتها في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت 53 مليون ريال خلال الربع الحالي بارتفاع 17.5%، مقارنة بأرباح قدرها 45 مليون ريال حققتها في الربع المماثل من العام السابق.

كما أعلنت الشركة عن توصيت مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، بنسبة الزيادة في رأس المال 20%، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 600000000 ريال، وعدد الأسهم بعد الزيادة 60000000 سهم.