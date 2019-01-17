إستقالة الرئيس التنفيذي لـ "الخدمات الأرضية" وتعيين عضو منتدب

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الإستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للشركة عمر بن محمد نجار، بناءً على طلبه ولظروفه الخاصة وذلك إعتباراً من تاريخ 16-01-2019.

كما قرر مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين عطيان بن عطية الحازمي كعضوا منتدباً للشركة وذلك أعتبارا من تاريخ 1117-01-2019.