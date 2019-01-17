"صادرات" توافق على تشكيل لجنة المخاطر

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" على تشكيل لجنة المخاطر وتعين هشام عبدالرحمن العسكر رئيسا لها.

كما وافق مجلس الإدارة على عضويةً كلاً من عبدالله عبدالعزيز المشعل نائب رئيس المجلس، وحسام يحيى الغريميل عضو غير تنفيذي بالمجلس.

وستكون اللجنة مهيأة بشكل تام للوفاء بإلتزاماتها في فهم ومراقبة المخاطر، كما وسيكون قرار تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها ساريا اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة في 15/01/2019.