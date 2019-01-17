"سدكو كابيتال": إتمام الإجراءات لنقل ملكية عقار أجدان ووك لصالح الصندوق

قالت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" بأنه تم إتمام الإجراءات القانونية والنظامية لنقل ملكية عقار أجدان ووك، لصالح الصندوق كعقار جديد تحت التطوير "في مرحلة التشطيبات النهائية"، ومدر للدخل بمدينة الخبر وذلك بأجمالي مساحة مباني تقدر بحوالي 32,212.08 متر مربع حسب رخصة البناء، مقامة على أرض مساحتها 16,965,77 متر مربع.

وقد بلغت قيمة ثمن العقار مبلغ وقدره 345 مليون ريال سعودي مقابل سداد دفعة أولى من الثمن بقيمة 276 مليون ريال، على أن باقي الثمن وقدره 69 مليون ريال والذي يمثل 20% من الثمن، بعد استكمال شروط عقد البيع المبرم مع مطور المشروع شركة أجدان للتطوير العقاري، كما أنه تم استلام قيمة إيجار السنة التأجيرية الأولى وقدرها 25 مليون ريال.

كما قالت الشركة بأنه يتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام على توزيعات الصندوق.