كاريكاتير 2019/01/17

كاريكاتير
- "سكني 2019" يعلن أسماء 200 ألف مواطن للاستفادة من 6 خيارات سكنية وتمويلية
- تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 38%
- الإغلاق الحكومي يجبر ترمب على تحمل نفقات وجبات البيت الأبيض
- تيريزا ماي تجرى اليوم آخر محاولتها لإقناع النواب باتفاق خروج بريطانيا
- عجز ميزانية تركيا 72.6 مليار ليرة في 2018.. والبطالة ترتفع إلى 11.6%
- تراجع إيرادات قناة السويس إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر
- عجز قياسي للميزانية التركية.. والبطالة ترتفع إلى 11.6 %
- "التجارة" لـ"الاقتصادية": نعمل على تحديد أولويات الخطة التنفيذية لبرنامج مكافحة التستر
- وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل
- السندات الإسبانية تتصدر قائمة السندات المفضلة لشركة "نات ويست"
أضف تعليق