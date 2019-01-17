"سيدة" الألقاب

في ليلة كان الجمال عنوانها الأبرز، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على ميلان 1 / 0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المضيئة".

وباستضافة النسخة العاشرة من السوبر الإيطالي خارج الحدود بعد أن أقيمت في الصين أربع مرات، والولايات المتحدة، وقطر مرتين، وليبيا مرة واحدة، خطفت السعودية الأضواء، حين نجحت بامتياز في تنظيم المباراة فنيا وجاهزيا بشكل يليق بمناسبتها وعظمة الفريقين وتاريخهما في كرة القدم وما يضمانه من نجوم لامعة.

وتقمص رونالدو دور البطل، بعدما سجل الهدف عبر ضربة رأس رائعة (61)، ليتوج بلقبه الأول بعد أن انضم لـ "السيدة العجوز" قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتضاعفت معاناة ميلان في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فرانك كيسي، إثر التحامه العنيف مع إيمري لاعب يوفنتوس (74).

وانفرد يوفنتوس بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب، حيث تفوق بفارق لقب وحيد على أقرب ملاحقيه ميلان، كما ثأر من خسارته أمام الفريق اللومباردي بركلات الترجيح في آخر لقاء للسوبر جرى بين الفريقين عام 2016، ليفرض هيمنته التامة على الكرة الإيطالية في ظل امتلاكه الرقم القياسي أيضا كأكثر الفرق المتوجة ببطولتي الدوري وكأس إيطاليا.