أليجري: صعدنا المنصة أبطالا

أثنى ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس لكرة القدم، على العرض الكبير الذي قدمه فريقه والفوز بهدف في مواجهة ميلان، ما أسهم في التتويج بلقب السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وقال: "لطالما كان اليوفي، يبحث دائما عن الانتصارات، فعلنا ذلك في لقاء السوبر، فزنا عليهم، أعتقد أننا نستحق الصعود إلى المنصة أبطالا".

وأضاف "البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب كبير، ومشهود له بالكفاءة والجودة العالية، لقد فعل واجبه، ساعدنا في التفوق على الخصم". من جانبه، اعترف جينارو جاتوزو مدرب ميلان، بأن رونالدو، يعرف طريق الشباك جيدا، مشيرا إلى أنهم اجتهدوا حتى يظفروا بالكأس، لكنهم خسروا في النهاية وهذا حال كرة القدم، وقال "لم أبدأ بهيجواين لأنه لم يكن جاهزا بنسبة 100 في المائة، أشكر الجماهير السعودية على الحضور، ما عايشته في جدة لا يختلف عن أي مكان في العالم".