البطل رونالدو.. كاسر النحس

"كسروا النحس، والبطل رونالدو"، هكذا عنونت الصحف الإيطالية في معرض تغطيتها للسوبر الإيطالي الذي جمع يوفنتوس بميلان، قبل أن ينجح الأول في كسر نحسه مع البطولة بفضل هدف بديع سجله لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في جدة على أرض "الجوهرة المضيئة". وخسر اليوفي لقب السوبر الذي غاب عنه في العامين الماضيين، في 2016 أمام ميلان نفسه، وفي 2017 في مواجهة لاتسيو.

وكتبت "جازيتا ديلو سبورت": "رونالدو يقرر.. اليوفي بطلا"، مشيرة إلى أنه كان يوما في جدة لا نهاية له، شهد كثيرا من الحماس والإثارة وسط أكثر من 63 ألف متفرج". في المقابل، قالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت": "لا يكسر النحس في المباريات النهائية سوى رونالدو، أخيرا اليوفي يضحك، جدة تكسر لعنة اللقب الذي تمنع مرتين، في انتظار مزيد في الموسم الأكثر صخبا".

ومضت "توتوسبورت"، في منحنى آخر، وقالت "في جدة اليوفي ينتقم من ميلان الذي أذاقه الهزيمة في الحدث ذاته موسم 2016، رونالدو يحتفل، إنها البطولة الثامنة، رجال جاتوزو يظلون في السابعة، في إشارة لارتفاع ألقاب البطل الإيطالي إلى ثمانية مقابل سبعة لميلان.