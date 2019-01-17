رونالدو .. بصمة في «الجوهرة»

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بصمته بعد أن حقق أول ألقابه مع "السيدة العجوز"، إثر صعوده إلى منصة التتويج بطلا للسوبر الإيطالي على حساب إيه سي ميلان، الذي خسر الرهان بهدف سجله "الدون" ليركض محتفلا بطريقته الخاصة التي ارتبطت به، في أمسية ساحرة زانها نجوم الدوري الإيطالي بعرض ارتقى لمستوى الحدث على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة" في جدة. وانتقل رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني، إلى اليوفي في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

ولن ينسى "الدون"، جدة التي احتضنت السوبر الإيطالي، بعد أن قاد اليوفي للقب الأول في مسيرته مع بطل إيطاليا.

وحقق رونالدو، بطولات الدوري مع ريال مدريد الإسباني مرتين إلى جانب أربعة ألقاب في بطولة دوري أوروبا، ويعد الهداف التاريخي لريال مدريد بعد أن أحرز بقميصه 451 هدفا في مختلف البطولات.