رونالدو: كل شيء رائع

أكد البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أن الفوز على ميلان 1/ 0 أمس في كأس السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كان مهما جدا، وقال "حققنا فوزا مهما على فريق صعب، وسعيد بتسجيل الهدف الوحيد".

وشدد على أن الأجواء التي صاحبت اللقاء كانت ممتازة للغاية، وقال "كل الأجواء كانت ممتازة، والإمكانات متوافرة بشكل رائع، وأرضية الملعب أيضا ممتازة، والأمور الفنية كذلك، لقد شهدنا ذلك منذ وصولنا حتى نهاية اللقاء". وأضاف "لم نعان إلا من حرارة بسيطة تأثرنا بها في نهاية اللقاء، ولكن غير ذلك فكل شيء كان رائعا وجميلا، والحضور كبير".