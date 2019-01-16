الطيران المدني تحدد موعدا نهائيا لتقديم طلبات التشغيل لشركات نقل الحجاج

حددت الهيئة العامة للطيران المدني الموعد النهائي لتقديم جميع متطلبات التشغيل لرحلات نقل الحجاج, حيث شددت على تقديم كافة متطلبات التشغيل قبل نهاية 7 آذار (مارس) المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني, أن كل ناقلة جوية لا تلتزم بتقديم طلب تشغيل رحلات لنقل الحجاج منتظمة أو عارضة, بأنها ستكون عرضة لتطبيق المخالفات حسب ما ورد في الأنظمة واللوائح.

وأشارت, الهيئة العامة للطيران المدني, إلى أهمية تقديم شهادة من مركز المعلومات الوطني, بأن الناقلة ملتزمة تماما بإرسال معلومات المسافرين المسبق, كما أنه يمكن التواصل مع لجنة الجدولة.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن بداية الوصول ستكون يوم الخميس 4 مايو الموافق للأول من ذو القعدة, ونهاية الوصول ستكون 5 أغسطس من العام الجاري الموافق لـ 4 ذو الحجة.

أما مرحلة المغادرة فستبدأ لحجاج الداخل يوم الخميس 15 أغسطس الموافق لـ 13 ذو الحجة, أما لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون في 16 أغسطس الموافق لـ 14 ذو الحجة, أما باقي الدول (الرحلات العارضة), فستبدأ 17 أغسطس الموافق 15 ذو الحجة, وحددت الهيئة العامة للطيران المدني في تعليماتها للشركات بتوقيت محدد.

ومن تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو, يجب تقديم طلبات تشغيل رحلات الحج إلى مركز الاتصالات الإدارية بالهيئة العامة للطيران المدني ويمكن للناقلات الجوية تقديم طلباتها مباشرة في حالة كونها من الناقلات المعينة بموجب أحكام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى التي تقضي بضمان منح فرص عادلة ومتكافئة للناقلات المشاركة في نقل الحركة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين، وتقوم بمزاولة نشاطها التجاري في المملكة بهويتها الاعتبارية أو عن طريق الوكيل في المملكة، وكذلك تقديم الطلبات في حالة التشغيل العارض عن طريق وكيل الناقلة المعتمد.

وتطبق هذه الضوابط على طلبات التشغيل سواء كان ذلك بالطائرات التي تؤول ملكيتها للناقلة أو بطائرات مستأجرة.

ويجب على كل ناقلة جوية تشغيل رحلاتها بصفتها الاعتبارية حسب التصريح المعطى لها، وبموجب الجداول المقدمة من قبلها والمعتمدة من الهيئة، التي تشتمل على إشارة النداء والتسجيل وطراز الطائرات وتاريخ ومواعيد القدوم والمغادرة في كل مرحلة، ولا يحق لأي ناقلة التنازل عن إشارة النداء الخاصة بها والتصريح الفني إلى ناقلة أخرى.