صفقة استحواذ سويسرية - دنماركية في قطاع الشحن بـ 4 مليارات دولار

تلقت شركة الشحن السويسرية "بانالبينا فالترانسبورت هولدنج" أمس عرض استحواذ من شركة "دي. إس. في" الدنماركية مقابل أربعة مليارات دولار، وذلك بعد شهور قليلة من تخلي الشركة الدنماركية عن صفقة استحواذ أخرى في سويسرا.

وبحسب "الألمانية"، أشارت "بانالبينا" في بيان إلى أنها تدرس حاليا هذا العرض غير الملزم الذي ستسدد قيمته في حالة قبوله في صورة أموال نقدية وأسهم في الشركة الدنماركية.

ووفقا للعرض يصل سعر سهم "بانالبينا" الموجود مقرها في مدينة بازل السويسرية إلى 170 فرنكا سويسريا وهو ما يزيد بنسبة 24 في المائة على سعر السهم في البورصة في ختام التعاملات أمس. وبحسب بيانات وكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن سعر سهم الشركة السويسرية يزيد على 40 مثلا للأرباح المتوقعة للسهم الواحد خلال العام الجديد.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن عرض "دي. إس. في" هو ثاني محاولة من جانب الشركة الدنماركية لشراء شركة شحن ونقل سويسرية، بعد فشل محاولتها شراء "سيفا لوجيستيكس" في العام الماضي.

وكانت "دي. إس. في" أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اعتزامها محاولة شراء شركة نقل سويسرية بعد إعلان "سيفا" رفض عرضها الذي قدرها بنحو 1.7 مليار دولار.

وفي حال إتمام صفقة الاستحواذ على "بانالبينا" فإن ترتيب شركة "دي. إس. في" في السوق العالمية لخدمات الشحن والنقل من المركز الخامس إلى المركز الثالث، في الوقت الذي تواجه فيه هذه السوق ضغوطا متزايدة نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.