أكبر مصرف سويسري يحذر المستثمرين في السوق البريطانية

بعد الرفض الكبير من قبل النواب البريطانيين لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجه المصرف السويسري الأول، "يو بي إس"، تحذيرا واضحا إلى المستثمرين في السوق المالية البريطانية.

وأوصى المصرف السويسري المستثمرين بأن "يحدُّوا من التزاماتهم المالية في الجزيرة البريطانية"، معتبرا الاضطرابات في الأسواق المالية يمكن أن تظل قائمة في الأشهر المقبلة، مقابل عدم اليقين السياسي.

وذكر "يو بي إس"، في بيان مقتضب جدا أنه "سيتعين الاعتماد على تقلبات السوق طالما لم تتحقق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".