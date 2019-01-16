المملكة تستورد أدوية بقيمة 16.7 مليار ريال العام الماضي

تجاوزت قيمة واردات السعودية من الأدوية خلال العام الماضي 16.7 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تلقتها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للجمارك، فإن واردات المملكة من الأدوية الطبية في عام 2018 بلغت نحو 43 مليون كيلو، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16.71 مليار ريال.

واستوردت السعودية هذه الأدوية من 18 دولة، تصدرتها ألمانيا، ثم أمريكا، وفرنسا، فسويسرا، تلتها الدنمارك، ثم المملكة المتحدة، وإيطاليا، فالسويد، تلتها إيرلندا، وبلجيكا، فالنمسا، ثم الإمارات، وإسبانيا، فالأردن، تلتها هولندا، واليابان، فالهند، ثم روسيا.

وحول ضوابط إدخال الأدوية الخطرة، أوضحت الجمارك أن هذا النوع من الأدوية يكون مقيد الاستيراد، نظرا لخطورتها على الصحة العامة، حيث تتطلب تنظيم وضبط في استخدامها وتحديد مصدر استيرادها ومعرفة مستورديها لمراقبتهم.

وأضافت "يتم تقييد هذه المنتجات المستوردة، لفحصها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك للأدوية المستوردة للشركات والمؤسسات العامة والأفراد، أما الأدوية المستوردة للمستشفيات التابعة للأجهزة الحكومية، فيفحصها مدير الخدمات الطبية بالجهة الحكومية أو من ينوب عنه في ذلك".

وكانت هيئة الغذاء والدواء، أكدت ضعف الوعي لدى المصابين بأمراض مزمنة بالأعراض الجانبية للأدوية أو المعلومات، حيث أن 50 في المائة من مستخدمي أدوية الأمراض المزمنة في المملكة لا توجد لديهم معلومات كافية عن الآثار الجانبية لها، ولا معلومات عن تعارض الأدوية مع أدوية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى مضاعفة العمل لرفع الوعي لدى المواطنين، حيث ارتفع عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء27 في المائة عن الأعراض الجانبية للأدوية في 2018 مقارنه مع 2017، إذ وصل إلى 47201 بلاغ خلال العام الماضي.