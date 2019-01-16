المحاكم العمالية تستقبل 4 آلاف دعوى منذ بدء أعمالها .. والرياض تتصدر

بلغ عدد الدعاوى العمالية التي استقبلتها المحاكم المختصة منذ بدء العمل بها قبل نحو شهرين، أربعة آلاف دعوى، حيث استحوذت المحكمة العمالية في الرياض، على ما يقارب 40.5 في المائة.

وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة العدل، إن الدعاوى المقدمة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والعمالة المنزلية، استحوذت على نحو 65 في المائة من إجمالي الدعاوى.

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها المحكمة العمالية في الرياض نحو 1619 دعوى، تليها الدمام بـ 903 دعاوى، ثم بريدة بـ 376 دعوى، فالأحساء بـ 329 دعوى، وتبوك بـ 326 دعوى، تليها جدة بـ 293 دعوى.

ويعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العمالية في الرياض، بإلزام شركة بتعويض مواطن كان يعمل لديها وفصلته تعسفيا، بمبلغ مليون ريال، مع إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة، من أبرز الأحكام التي أصدرتها المحاكم العمالية التي شرعت في العمل بداية شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري.

وحددت وزارة العدل ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية التي لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وذلك بما تسمى الدعاوى "اليسيرة"، حيث تضمنت القضايا العمالية التي لا تزيد المطالبات فيها على 20 ألف ريال.

ووفقا للائحة المحاكم العمالية واختصاصاتها، فإن هناك دعاوى يحددها المجلس الأعلى للقضاء لا تخضع للاعتراض بطريق الاستئناف، حيث تكتسب الصفة النهائية بعد إصدارها، حيث تسمى بـ "الدعاوى اليسيرة".