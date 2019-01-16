اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل الجنيه الاسترليني وتراجع مقابل الدولار اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو، بينما صعد الاسترليني قبيل تصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتواجه ماي تصويت حجب الثقة اليوم بعد هزيمة ساحقة لاتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، قبل عشرة أسابيع فقط من الموعد الرسمي للانفصال.

وعلى الرغم من أن الاسترليني انخفض بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار أمس الثلاثاء، فإنه ارتفع بعد تصويت البرلمان برفض اتفاق ماي وهو ما يعتقد أنه سيدفع بريطانيا إلى البحث عن خيارات أخرى.

ونزل اليورو 0.3 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني في المعاملات المبكرة وسجل أدنى مستوى له خلال سبعة أسابيع عند 88.44 بنس، ثم جرى تداوله عند 88.57 بنس بحلول الساعة 12 بتوقيت جرينتش بانخفاض 0.20 بالمئة.

وتراجع اليورو أيضا 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من يناير كانون الثاني عند 1.1378 دولار بفعل مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.80 ين، بعدما ارتفع 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية أمس، في ظل مزيد من الانحسار في الإقبال على المخاطرة مع تحقيق الأسهم الأمريكية مكاسب قوية.

وسجل الفرنك السويسري 0.99 مقابل الدولار. ويميل الفرنك للارتفاع في أوقات التوترات السياسية واضطرابات السوق مثل الين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.146 متجها صوب أعلى مستوى في 11 يوما عند 96.261 الذي سجله أمس.

وزادت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة مقابل الدولار إلى 5.45 ليرة، بعدما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير لكنه قال إنه سيشدد السياسة النقدية عند الضرورة.