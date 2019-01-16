إمارة الرياض : القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

أوضح علوش السبيعي المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض أن اللجنة المركزية الميدانية المعنية بمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي ومفسري الرؤى وبناء على توجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير المنطقة قد رصدت قيام أحد الوافدين من الجنسيات العربية بالإستيلاء على مبلغ (14) مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بأعمال السحر.

وأكد السبيعي في بيان صدر اليوم عن إمارة منطقة الرياض أنه وبفضل من الله عز وجل ومتابعة أمير المنطقة ونائبه فقد تمكنت اللجنة من القبض على الوافد المذكور بدعم ومساندة من الجهات الأمنية وتمت إحالته للجهات المعنية وفق النظام. ولفت المتحدث الرسمي لإمارة الرياض الانتباه إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار عمل اللجنة من خلال متابعة مايردها من بلاغات تتعلق بمدعين الرقية وأعمال السحر ومضاعفة الأموال والدجل على بعض المتعاملين معهم. مشددا على أن إمارة المنطقة إذ تعلن ذلك لتحذر كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الإنخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم وفي الوقت نفسه تبين أن التوجيهات الصادرة من ولاة الأمر تقضي بالحزم مع مثل هؤلاء.