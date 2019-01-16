"العقارية" توصي بتوزيع 120 مليون أرباحا للمساهمين عن 2018

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية عن العالم المالي 2018 باجمالي 120 مليون ريال على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.5 وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%. وقالت الادارة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 240.000.000 سهم كما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة العقارية السعودية والمالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا. ولفتت الشركة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أوعند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية. كما طالبت المستثمرين بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.