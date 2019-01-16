"مُلكية عقارات الخليج ريت" يودع 10.2 مليون في المحافظ الاستثمارية عن الربع الأخير

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2018م، عن الفترة من 01/10/2018م وحتى 31/12/2018م بإجمالي الأرباح النقدية 10,2 مليون ريال، على أن تكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة

وتقرر أن تكون قيمة الربح الموزع يبلغ 0.17 ريال (17 هللة لكل وحدة)، بعائد نسبته إلى سعر الطرح الأولي للوحدة يبلغ 1.7%، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 1.7

و ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الثلاثاء 16/05/1440 هـ الموافق 22/01/2019 م (نهاية التداول بتاريخ الأحد 14/05/1440ه الموافق 20/01/2019 م) .

تاريخ التوزيع، كما سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق

وتبلغ نسبة التوزيعات إلى صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31/12/2018م 1.7%

وطالب مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.