سامبا يتوج 2018 بأعلى أرباح سنوية منذ التأسيس بلغت 5.5 مليار ريال ونتائج الربع الرابع تقفز نحو 16%

أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج المالية لعام 2018م، والتي حققت المجموعة بموجبها أرباحاً قياسية فصلية صافية للربع الرابع من العام بلغت 1.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها نحو 16% عن الربع المماثل في العام السابق 2017م، ولتصل بذلك الأرباح الصافية المجمّعة للمجموعة لأكثر من 5.5 مليار ريال عن عام 2018م وبارتفاع نسبته 10.1% عن أرباح عام 2017م كاعلى أرباح يتم تحقيقها منذ التأسيس.

وأرجع سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية النتائج الإيجابية المتميزة التي تمكن البنك من تحقيقها خلال الربع الرابع من عام 2018 وانعكست على الأرباح التراكمية السنوية للمجموعة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات الإيرادات المتأتية من صافي دخل العمولات الخاصة والتي سجلت خلال العام زيادة نسبتها 7.3% فيما سجل دخل العمليات الأخرى زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق 2017م وتم ضبط المصاريف والتحكم بها حيث سجلت انخفاض بنسبة 8.4% عن العام السابق.

وأوضح العيسى أن مؤشرات النمو التي رافقت أداء المجموعة على أكثر من صعيد على مدار العام يعكس تمسّك سامبا بأدائه الإيجابي وقدرته على المضي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال توسيع نشاطاته الاستثمارية والمصرفية والمالية، وتحفيز كفاءته في استثمار الفرص المواتية لتعزيز حقوق المساهمين التي بلغت مستوى مميز مع نهاية عام 2018م لتصل إلى 42.3 مليار ريال.

وأضاف العيسى أن سامبا واصل خلال عام 2018 العمل على تنويع مصادر الدخل، بما مكّنه من تعزيز قاعدة مركزه المالي وحجم السيولة، وتنمية موجودات البنك التي بلغت في نهاية العام نحو 230 مليار ريال مقارنة بـ 227 مليار ريال في العام السابق، وشهد العام ارتفاع للنسب المالية حيث بلغت نسبة العائد على الأصول 2.42% مقارنة بـ 2.19% وإجمالي الدخل إلى المصروفات 3.3% مقارنة بـ3.0% عن العام السابق. كما ارتفع العائد على السهم إلى 2.76 مقارنة بـ 2.51 في العام 2017م ونسب كفاية رأس المال إلى 22.7% مقارنة بـ 21.1% عن العام 2017م. يضاف إلى ذلك الاستمرار في سياسة توفير المحفزات الاستثمارية والمصرفية أمام العملاء من مختلف الشرائح بما أسهم بالتالي في تحقيق نمو لافت في حجم السيولة المتوافرة لديه.

وأكد العيسى التزام سامبا باستراتيجيته بعيدة المدى لإدارة أعماله وتوجيهها على النحو الذي يجمع بين حرصه على تحقيق أفضل عوائد استثمارية لمساهميه من ناحية، وترسيخ مكانة البنك كخيار مصرفي واستثماري ريادي يلبي تطلعات عملائه، ويمثل إضافة نوعية للصناعة المصرفية السعودية من ناحية أخرى، عبر قدرته الفائقة على تبني أفضل الممارسات المهنية والاحترافية والتطوير المستمر لمنظومة خدماته بما تؤهله لتبوء مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ولفت العيسى إلى أنه ونتيجة للأداء المتميز للمجموعة فقد تم توزيع أرباح نقدية خلال عام 2018 بواقع 4.235 مليار ريال، وبنسبة زيادة 20% عن عام 2017، وتمثل أعلى توزيعات نقدية يتم توزيعها منذ تأسيس المجموعة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة والسمعة العالية وحجم التقدير المتنامي الذي يحظى به البنك في أوساط بيوت الخبرة العالمية ووكالات التصنيف الدولية، وبما يؤكد حصافة السياسات التي يتّبعها سامبا، وسلامة النهج الذي يعتمده في مسيرته المصرفية، مشيراً إلى حزمة الجوائز التقديرية الرفيعة التي يواصل البنك حصادها ومنها حصوله على جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2018م للسنة الثالثة عشر على التوالي من "غلوبال فاينانس" و جائزة أفضل بنك عربي لعام 2018م من "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" و جائزة أقوى بنك في المملكة العربلية السعودية لعام 2018م من "ذي ايشيان بانكر" بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.

وختم العيسى حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لعملاء سامبا على وفائهم وثقتهم المتواصلة بالبنك، ولكافة موظفي ومنسوبي المجموعة على جهودهم وتفانيهم خدمة لمصالح البنك وعملائه، ومهنئاً المساهمين على هذه النتائج التي تأتي امتداداً لمشوار الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال مسيرتها.

أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج المالية لعام 2018م، والتي حققت المجموعة بموجبها أرباحاً قياسية فصلية صافية للربع الرابع من العام بلغت 1.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها نحو 16% عن الربع المماثل في العام السابق 2017م، ولتصل بذلك الأرباح الصافية المجمّعة للمجموعة لأكثر من 5.5 مليار ريال عن عام 2018م وبارتفاع نسبته 10.1% عن أرباح عام 2017م كاعلى أرباح يتم تحقيقها منذ التأسيس.

وأرجع سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية النتائج الإيجابية المتميزة التي تمكن البنك من تحقيقها خلال الربع الرابع من عام 2018 وانعكست على الأرباح التراكمية السنوية للمجموعة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات الإيرادات المتأتية من صافي دخل العمولات الخاصة والتي سجلت خلال العام زيادة نسبتها 7.3% فيما سجل دخل العمليات الأخرى زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق 2017م وتم ضبط المصاريف والتحكم بها حيث سجلت انخفاض بنسبة 8.4% عن العام السابق.

وأوضح العيسى أن مؤشرات النمو التي رافقت أداء المجموعة على أكثر من صعيد على مدار العام يعكس تمسّك سامبا بأدائه الإيجابي وقدرته على المضي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال توسيع نشاطاته الاستثمارية والمصرفية والمالية، وتحفيز كفاءته في استثمار الفرص المواتية لتعزيز حقوق المساهمين التي بلغت مستوى مميز مع نهاية عام 2018م لتصل إلى 42.3 مليار ريال.

وأضاف العيسى أن سامبا واصل خلال عام 2018 العمل على تنويع مصادر الدخل، بما مكّنه من تعزيز قاعدة مركزه المالي وحجم السيولة، وتنمية موجودات البنك التي بلغت في نهاية العام نحو 230 مليار ريال مقارنة بـ 227 مليار ريال في العام السابق، وشهد العام ارتفاع للنسب المالية حيث بلغت نسبة العائد على الأصول 2.42% مقارنة بـ 2.19% وإجمالي الدخل إلى المصروفات 3.3% مقارنة بـ3.0% عن العام السابق. كما ارتفع العائد على السهم إلى 2.76 مقارنة بـ 2.51 في العام 2017م ونسب كفاية رأس المال إلى 22.7% مقارنة بـ 21.1% عن العام 2017م. يضاف إلى ذلك الاستمرار في سياسة توفير المحفزات الاستثمارية والمصرفية أمام العملاء من مختلف الشرائح بما أسهم بالتالي في تحقيق نمو لافت في حجم السيولة المتوافرة لديه.

وأكد العيسى التزام سامبا باستراتيجيته بعيدة المدى لإدارة أعماله وتوجيهها على النحو الذي يجمع بين حرصه على تحقيق أفضل عوائد استثمارية لمساهميه من ناحية، وترسيخ مكانة البنك كخيار مصرفي واستثماري ريادي يلبي تطلعات عملائه، ويمثل إضافة نوعية للصناعة المصرفية السعودية من ناحية أخرى، عبر قدرته الفائقة على تبني أفضل الممارسات المهنية والاحترافية والتطوير المستمر لمنظومة خدماته بما تؤهله لتبوء مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ولفت العيسى إلى أنه ونتيجة للأداء المتميز للمجموعة فقد تم توزيع أرباح نقدية خلال عام 2018 بواقع 4.235 مليار ريال، وبنسبة زيادة 20% عن عام 2017، وتمثل أعلى توزيعات نقدية يتم توزيعها منذ تأسيس المجموعة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة والسمعة العالية وحجم التقدير المتنامي الذي يحظى به البنك في أوساط بيوت الخبرة العالمية ووكالات التصنيف الدولية، وبما يؤكد حصافة السياسات التي يتّبعها سامبا، وسلامة النهج الذي يعتمده في مسيرته المصرفية، مشيراً إلى حزمة الجوائز التقديرية الرفيعة التي يواصل البنك حصادها ومنها حصوله على جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2018م للسنة الثالثة عشر على التوالي من "غلوبال فاينانس" و جائزة أفضل بنك عربي لعام 2018م من "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" و جائزة أقوى بنك في المملكة العربلية السعودية لعام 2018م من "ذي ايشيان بانكر" بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.

وختم العيسى حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لعملاء سامبا على وفائهم وثقتهم المتواصلة بالبنك، ولكافة موظفي ومنسوبي المجموعة على جهودهم وتفانيهم خدمة لمصالح البنك وعملائه، ومهنئاً المساهمين على هذه النتائج التي تأتي امتداداً لمشوار الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال مسيرتها.