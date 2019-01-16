"دايليم" الكورية الجنوبية تساهم في بناء وإدارة مصنع كيماويات في السعودية

أعلنت شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء اعتزامها الاستثمار في مشروع لإنشاء مصنع للكيماويات في السعودية، لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها الشركة الكورية الجنوبية في بناء وإدارة مصنع خارج بلادها، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويتم التخطيط لإنشاء المصنع بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية في مجمع البتروكيماويات الذي سيتم إنشاؤه داخل المجمع الصناعي في الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حسب المصدر نفسه .

وتخطط دايليم لإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج خام "بولي بوتين" بطاقة إنتاجية 80 ألف طن سنويا ، على أن تبدأ عملية الإنشاء عام 2022 ليدخل المصنع حيز التشغيل في .2024

يذكر أن مادة "بولي بوتين" هي مادة كيماوية لا تتأثر بضوء الشمس والحرارة وتعتبر مادة خام للعديد من الصناعات الكيماوية مثل إنتاج زيوت التشحيم وتنقية الوقود.