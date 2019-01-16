"نيكي" يتراجع وسط جني أرباح للأسهم المرتبطة بالصين

تراجعت الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على بيع أسهم الشركات المنكشفة على اقتصاد الصين لجني الأرباح بعد يوم من ارتفاعها بدعم آمال بشأن التحفيز الصيني.

وعلى الرغم من المكاسب المحدودة التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة، انخفض المؤشر نيكي الياباني 0.6 بالمئة ليغلق عند 20442.75 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 20580.25 نقطة.

ومثل معظم أسواق الأسهم، تجاهلت الأسهم اليابانية اليوم رفض المشرعين البريطانيين اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الشركات التي يُنظر إليها على أنها معتمدة على الطلب الصيني مبيعات كثيفة، إذ حاول المستثمرون الاستفادة من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمحت بكين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

ومن بين هذه الشركات تلك العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، حيث انخفض سهم شيسيدو 2.4 بالمئة، ليبدد تقريبا المكاسب التي حققها يوم الثلاثاء البالغة 2.7 بالمئة.

وانخفض سهم كوز المنافسة 3.5 بالمئة على الرغم من تقرير نشرته وسائل إعلام محلية قال إن من المتوقع أن تكون أرباح الشركة في الفترة من أبريل إلى ديسمبر بلغت مستوى قياسيا في مثل تلك الفترة.

وانخفض مؤشر أسهم شركات الشحن 1.2 بالمئة، في حين تراجع سهم موراتا للتصنيع، وهي مورد كبير لأبل، ثلاثة بالمئة بعد قفزة نسبتها 5.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما باع المستثمرون أسهما أخرى بهدف جني أرباح المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة. وهبط سهم هيتاشي 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 16 بالمئة في اليومين السابقين، مدعوما بتقرير لوسائل إعلام قال إن الشركة تدرس الانسحاب من نشاط المحطات النووية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة لينهي الجلسة عند 1537.77 نقطة.