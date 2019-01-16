"جولدمان ساكس" يتوقع تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال بنك جولدمان ساكس اليوم إن الهزيمة التي مُني بها اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان أمس الثلاثاء تجعل التوصل لاتفاق أقل حدة وتأخير موعد الخروج أو حتى عدم الخروج على الإطلاق أمرا أكثر ترجيحا.

وكتب أدريان بول الخبير في الاقتصاد الأوروبي بالبنك في مذكرة "نعتقد أن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق تضاءلت بشكل أكبر".

والبنك متمسك بالسيناريو الخاص به بأن التوصل "لبديل مشابه" للاتفاق الحالي سيحصل في نهاية الأمر على أغلبية في مجلس العموم.

ورفض البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء بفارق كبير الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.