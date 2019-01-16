رونالدو يغازل الكأس الأولى

ينشد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تحقيق أول الإنجازات مع "السيدة العجوز"، بعد انتقاله من نادي ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام، إذ ستكون الأنظار مسلطة على أحد أفضل اللاعبين في العالم حينما يلتقي اليوفي، بميلان، الليلة في كأس السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ولن ينسى اللاعب الشهير بـ "الدون"، جدة التي تحتضن السوبر الإيطالي، للمرة الأولى، في حال تحقيق اليوفي للقب كونها تأتي باكورة ألقابه بعد أن حط رحاله إليه في صفقة أحدثت ضجة كبيرة على المستوى العالمي.

وحقق رونالدو، بطولات الدوري مع ريال مدريد الإسباني مرتين إلى جانب أربعة ألقاب في بطولة دوري أوروبا، ويعد الهداف التاريخي لريال مدريد بعد أن أحرز 451 هدفا في مختلف البطولات.

ويشهد السوبر الإيطالي، عودة المدافع الدولي ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس من جديد قادما من أيه سي ميلان مقابل 35 مليون يورو، بعد أن لعب له في وقت سابق صفوف مقابل (40 مليون يورو).

ويعتبر السوبر الإيطالي، في جدة، الأول من نوعه للثنائي البرتغالي جواو كانسلو، ومواطنه دوجلاس كوستا بعد أن قدم الأول من فالنسيا الإسباني، وجاء الثاني من بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة قدرت قيمتها 80 مليون يورو، مناصفة بين اللاعبين.