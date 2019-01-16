هنا جدة .. ليلة إيطالية

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة" في جدة، محط أنظار العالم، حين يشهد مواجهة قوية من العيار الثقيل يصطدم فيها فريقا يوفنتوس وميلان في صراع مثير على لقب كأس السوبر الإيطالي في نسخته الـ 31. وكانت مباراة كأس السوبر الإيطالي قد أقيمت من قبل تسع مرات خارج حدود إيطاليا، حيث لعبت مرتين من قبل في الولايات المتحدة (1903، 2003)، وأربع مرات في الصين (2009، 2011 ، 2012، 2015)، ومرة في ليبيا (2002)، ومرتين في قطر (2014، 2016).

ويتقاسم يوفنتوس وميلان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسوبر الإيطالي برصيد سبعة ألقاب لكل منهما.

خسر ميلان نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس 0 / 4، والأخير توج في الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس.

وتأهل الفريقان إلى دور الثمانية في بطولة الكأس هذا الموسم بالتغلب على بولونيا وسامبدوريا بنتيجة واحدة 2 /0 السبت الماضي قبل وصولهما إلى جدة أمس الأول وسط اهتمام جماهيري كبير، ويسعى يوفنتوس إلى الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الرابعة في آخر سبعة أعوام.

وفي المقابل، فاز ميلان في آخر ثلاثة نهائيات خاضها في كأس السوبر الإيطالي على التوالي، وذلك ضد لاتسيو (2004) وإنتر ميلان (2011) ويوفنتوس (2016)، وكان آخرها في بكين والدوحة، وقد وصل في جميع المباريات العشر الأخيرة في هذه البطولة إلى مرمى خصمه في الوقت الأصلي.

وطرحت تذاكر المباراة في الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث بدأت أسعارها من 35 ريالا وحتى 1000 ريال.

وتأتي إقامة كأس السوبر الإيطالي وفقا للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق مع ماركو برونيلي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي في حزيران (يونيو) الماضي بأن يكون في السعودية ثلاث مرات خلال خمسة أعوام.