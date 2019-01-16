جاتوزو: هيجواين مسترخ ومبتسم

أكد جينارو جاتوزو مدرب فريق ميلان لكرة القدم، أن ‏المهاجم جونزالو هيجواين اتخذ قراره، سنرى اليوم إن كان سيشارك أم لا أمام يوفنتوس في نهائي كأس السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، أنه مسترخ معنا وقال "هيجواين مبتسم ومسترخ معنا، لم يخبرني بأنه يريد الرحيل حتى الآن، وفخورون بأن نلعب في السعودية، والاستقبال الذي تلقيناه هنا استثنائي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "يجب علينا أن نلعب مباراتنا بدون التفكير بأن يوفنتوس أقوى منا، وأنه يملك الأفضل في العالم كريستيانو رونالدو، المباريات مثل هذه تكون دافعا لك".

وتابع "ميلان حاليا أفضل من الذي انتصر على يوفنتوس في الدوحة 2016، نملك روحا قتالية وسنلعب 90 دقيقة بالقوة نفسها وأتمنى أن يحالفنا الحظ بالظفر بالكأس، الفريق الأقل أخطاء سيكسب، وأتمنى أن تكون أخطاء لاعبينا هي الأقل".

‏من جهته، قال المدافع أليسيو رومانيولي‬ "الفوز بلقب السوبر سيكون خطوة مهمة هذا الموسم، لدينا شعور إيجابي، وهي مباراة فريدة، يمكنها أن تقودنا لشيء مميز، ونحن عازمون على ذلك، ونمتلك فريقا أقوى من الذي انتصر على يوفنتوس في الدوحة قبل عامين".