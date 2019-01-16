أليغري: رونالدو مفتاح الفوز

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس لكرة القدم، أن الأجواء في جدة لن تشكل له أي مشكلة خلال نزال ميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وقال: "لقد خسرنا آخر بطولتين بسبب ركلات الترجيح، ولكن اليوم الوضع سيكون مختلفا، لا توجد مشكلة في الأجواء ولا نخشاها، وهي حاليا جميلة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أمس، "اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو سيكون موجودا، ويعتبر أحد مفاتيحنا للفوز باللقب، وهو فاز ببطولات كثيرة، واليوفي في آخر أربعة أعوام حقق لقب الدوري أربع مرات".

وزاد: "مواجهة ميلان دائما ما تكون صعبة سواء في إيطاليا أو جدة خصوصا أنها من كبرى المواجهات هناك نظير ما يملكه الفريقان من تاريخ عريق، ومواجهات الكأس دائما ما تكون مثيرة، سنقدم كل ما لدينا في النزال الذي هو اختبار حقيقي لنا، كما لدينا أيضا الكثير من المباريات التي يجب أن نستعد لها".

وتابع: "نحترم الخصم، ولدينا رغبة في العمل بجدية لكسب النزال، سألعب بخطة متوازنة، ويجب أن يكون لدينا دفاع قوي، فالمباريات القوية كهذه تحتاج إلى دفاع قوي، كأس السوبر مهم لنا وسنلعب من أجله". من جهته، قال المدافع جورجيو كيلليني: "سنكون مركزين في النزال، ونحن في انتظار أشياء كثيرة، وبالتأكيد رونالدو لديه رغبة في التسجيل وتحقيق شيء جديد".

وأضاف: "سعداء بوجودنا في جدة، ومن حفاوة الاستقبال الذي كان ممتازا، منذ وصولنا ظللنا نشاهد تنظيما مميزا ورائعا وهذا دليل على النجاح الذي يحيط بالنزال، ونأمل أن نحتفل هنا في جدة باللقب وتحقيق الذهب، أيضا سعداء بما تقوم به الهيئة العامة للرياضة السعودية، وسنكون عند حسن الظن في هذا المحفل العالمي".

وأوضح أنه توقع أن تنفذ التذاكر منذ وقت مبكر، لأن فريقهم يملك جماهيرية كبيرة في السعودية.