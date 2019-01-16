شرط إيطالي .. العشب لا يتجاوز 3 سم

تجاوزت أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة الاختبارات التي خضعت لها من قبل خبير أوفده الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لفحصها قبل النزال المنتظر اليوم بين يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي. وكان اتحاد القدم السعودي ونظيره الإيطالي قد وقعا اتفاقية خاصة باشتراطات أرضية الملعب، بجانب ملعبي ناديي الاتحاد والأهلي اللذين احتضنا تدريبات الفريقين خلال اليومين الأخيرين.

وتتضمن الاتفاقية إراحة الملاعب لمدة 25 يوما، والعناية بها خلال هذه الفترة، إضافة إلى التأكد من أن طول عشب الأرضية لا يتجاوز ثلاثة سنتيمترات. وكان الخبير الإيطالي قد أخضع الأرضيات الثلاث للاختبار قبل شهرين تقريبا.

وأظهرت النتيجة أن الأرضيات الثلاث تعاني الإرهاق بسبب ساعات اللعب والتمارين الطويلة التي تعرضت لها، ما أوجب إيقاف استخدامها لمدة لا تقل عن 25 يوما تتخللها عناية واهتمام بها. ودون الخبير الإيطالي في حينه ملاحظاته على الأرضيات؛ ما أوجب توقيع اتفاقية بين الطرفين تتضمن تنفيذ جميع الاشتراطات التي وضعها حتى تكون في مستوى الحدث. وأشارت الاتفاقية إلى منع رش أرضية ستاد "الجوهرة المضيئة" بالمياه قبل بداية مباراة السوبر الإيطالي بـ 45 دقيقة، على أن يتم رشها بين شوطي المباراة، حال طلب أحد مدربي الفريقين.

وأوضحت مصادر، أن أرضيات "الجوهرة المضيئة" وملعبي الاتحاد والأهلي جميعها حظيت بإشادة مدربي يوفنتوس وميلان، علما أن الفريقين لم يجريا أي حصة تدريبية على الملعب الأول الذي سيحتضن لقاء السوبر الإيطالي اليوم.