الطريق إلى التدريبين .. مغلق

أعلنت إدارة ناديي الأهلي والاتحاد، حالة الطوارئ البارحة في ظل وجود فريقي يوفنتوس، ونظيره إيه إسي ميلان، لأداء المرانين الختامين قبل المواجهة بينهما في كأس السوبر الإيطالي الذي تحتضنه أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وأبلغ مسؤلو الناديين، رجال الأمن الصناعي (السيكيورتي) بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في النادي الأهلي، وملعب الأمير فيصل بن فهد في نادي الاتحاد، رغبة في منع وصول أي مشجع إلى الملعب بناءً على تعليمات الجهازين الفني والإداري في كلا الفريقين. وزحفت أعداد كبيرة من الجماهير رغبة في متابعة التدريبات إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع نجوم الدوري الإيطالي، إلا أنها منعت من الاقتراب. وفضّلت بعض الجماهير استراق النظر عبر بعض أسوار الملعبين لمتابعة لاعبيهم المفضلين بعد أن قطعوا مسافات طويلة للالتقائهم. في الأهلي، طالب المدرب أليجري، لاعبي اليوفي بالوجود في صالة الحديد، لتأدية بعض تدريبات التقوية والعمل اللياقي قبل التوجه إلى الملعب لإجراء الحصة التدريبية التي شهدت تركيزه على التكتيك الذي سيخوض به المقابلة. وكان مسؤولو الأهلي قد حرصوا على تنفيذ رغبة يوفنتوس بتوفير خدمة الإنترنت في الغرف الخاصة بتغيير الملابس.

وفي الاتحاد، رفض المدرب جاتوزو، إرهاق لاعبي ميلان بعد أن طالبهم بتنفيذ بعض التدريبات الترفيهية بالكرة قبل أن يخصص الجزء الأخير من إجراء مناورة ميدانية قصيرة لشرح أسلوبه التكتيكي الذي يود انتهاجه.