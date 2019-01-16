جواهر «مضيئة» داخل «الجوهرة»

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، مسرحا لكثير من الجواهر العالمية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حينما يصطدم يوفنتوس بنظيره ميلان، في كأس السوبر الإيطالي، الذي تحتضنه السعودية للمرة الأولى في التاريخ.

ويقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رأس قائمة "السيدة العجوز"، التي تضم إلى جانبه الأرجنتيني باولو ديبالا، ومجموعة من الأسماء الأخرى مثل ـ بونوتشي، كيلليني، دي تشيلو، ماتويدي، وبيرنارديسكي.

في المقابل، فإن جواهر الميلان تضم، الأرجنتيني هيجواين، ومعه كل من ـ دوناروما، زاباتا، رومانيولي، كالابريا، تشالهان أوجلو، وكوتروني. يشار إلى أن القيمة السوقية للاعبي الفريقين تتجاوز مليار جنيه استرليني، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لـ"السيدة العجوز"، 809 ملايين جنيه استرليني، مقابل 495 مليون جنيه استرليني في الميلان. ويعد ديبالا، الأعلى قيمة سوقية على اعتبار أن قيمته الحالية تتجاوز حاجز 110 ملايين جنيه استرليني، بينما لم تتخط قيمة رونالدو حاجز 100 مليون جنيه استرليني، علما بأن قيمة هيجواين تلامس حاجز 50 مليون جنيه استرليني.