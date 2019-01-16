تغطية «الأسفلت» بـ «الإنجيلة»

أكد مصدر أن ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الرياض الذي احتضن لقاء النصر والأنصار ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لم يكن جاهزا بشكل نهائي، وقال "كان بحاجة إلى ما يقارب أسبوعا ليكون بجاهزيته النهائية لاحتضان المباريات". وأوضح المصدر أنه تقرر إقامة لقاء النصر والأنصار في ملعب الدرة قبل أقل من 48 ساعة من إقامة اللقاء نظرا لانشغال ملعب الملز بالزراعة الشتوية، فيما كان ضمن الحلول إقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود الرئيسي في نادي النصر، إلا أن إدارة النصر رفضت لسببين: عدم جاهزية الملعب وعدم قدرته على استيعاب الجماهير.

وبين المصدر أنه تمت تغطية مضمار أرضية ملعب الدرة بـ "الإنجيلة" قبل المباراة بساعات حتى لا يرى المشاهدون والحضور "الأسفلت" على أن يتم استكمال تجهيزه ما بعد المباراة ليصبح جاهزا خلال أسبوع، فيما تم تجديد الخطوط البيضاء لحدود الملعب قبل المباراة بساعات أيضا.