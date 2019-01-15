الأسهم السعودية ترتفع 76 نقطة بدعم "المصارف" .. وتضيف 16 مليارا إلى قيمتها السوقية

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 8347 نقطة، رابحة 76 نقطة بنسبة 0.93 في المائة، بينما ارتفعت القيمة السوقية 0.8 في المائة بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.97 تريليون ريال.

جاء الارتفاع بدعم رئيسي من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي"، وأظهرت جلسة أمس الأول إشارة سلبية مع تراجعها، إلا أن عودة السوق في جلسة أمس إلى الارتفاع أبقت السوق في المسار الصاعد، وستواجه مقاومة عند مستويات 8380 نقطة التي عندها ستتزايد الضغوط البيعية جراء عمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع طويلة، وأي تراجعات قد تحدث ستكون ثانوية طالما لم تكسر حاجز 7960 نقطة. وستعقب التراجعات الثانوية موجات ارتدادية صعودية تحقق مستويات أعلى حتى يصل المؤشر إلى مستويات 8500 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8270 نقطة، وتداولت السوق بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8352 نقطة، رابحا 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8261 نقطة فاقدا 0.1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8347 نقطة رابحا 76 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 3 في المائة بنحو ثلاثة ملايين سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 109 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة.

وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 3.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 821 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 292 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14.42 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 22.02 ريال، وحل ثالثا "وفرة" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 16.10 ريال.

وتصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 43.60 ريال، يليه "بروج للتأمين" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 24.30 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 31.15 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 333 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 321 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 189 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية